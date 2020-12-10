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Не бегайте по 100 раз к холодильнику: психолог рассказал, как пережить локдаун По словам врача Олега Чабана, в мире из-за изоляции увеличивается количество психических расстройств

Во время введения жесткого локдауна увеличивается количество психических расстройств разного типа, но с ними нужно бороться, и есть методы.

Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал клинический психолог Олег Чабан.

Врач позитивно оценил введение локдауна и выступил за то, чтобы он был более продолжительный.

"Я за то, чтобы был более продолжительный локдаун, более строгий, с позиции врача, который консультирует пациентов и видит, какие беды приносит вирус. Нужно заканчивать элементарный пофигизм у населения в голове, что этого можно избежать, "шлифовать" алкоголем. Я за три и даже за четыре недели, тогда он действительно будет эффективным. Я понимаю, что правительство должно принимать взвешенные решения в отношении бизнесменов, компенсации, но это моя врачебная позиция", - сказал Чабан.

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Психолог отметил, что люди расплачиваются за пребывание в локдауне различными расстройствами психики.

"Я консультирую пациентов, которые расплачиваются своими эмоциями, в том числе не то, что они боятся заболеть или уже заболели, а сидят в изоляции. Эта тема не новая, ее начали поднимать еще наши китайские коллеги, потом европейские. Они провели четкие корреляции – чем более продолжительный локдаун, тем больше эмоций человека становятся напряженными. Агрессия, алкоголизм, депрессивные, стрессовые расстройства, появилась куча пациентов с тревожно-паническими расстройствами во всем мире. Начинают валиться семьи, люди не выносят совместного пребывания столь долгое время", - сказал Чабан.

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Врач также дал советы по поводу того, каким образом можно облегчить свое нахождение в изоляции.

"Все начинается со слова "планирование". Ни в коем случае не избавляйтесь от рутины, если вы вставали в 6 утра, продолжайте вставать, обед в первом часу, а не 100 посещений холодильника, обязательно планировать, что вы сделаете физически, ну, например, поможете жене навести порядок. То есть планирование, занятость", - сказал Чабан.

Напомним, ранее политолог Владимир Фесенко в эфире канала "Украина 24" объяснил, почему Кабинет министров ввел локдаун именно с 8 января 2021 года.