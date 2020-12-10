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Локдаун в Украине: министр объяснил, почему выбрали такую дату Олег Немчинов рассказал, что сначала предлагалось ввести с Нового года, но потом выбрали другое число

Министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире канала "Украина 24", отвечая на вопрос телезрительницы, объяснил, почему жесткий локдаун введен с 8 января 2021 года.

"На самом деле карантинные ограничения, связанные с остановкой экономики, это крайняя мера, на которую идет правительство любой страны. Поэтому возможность, которую нам дал карантин выходного дня – подготовить медицинскую систему и увеличить критический порог для медицинской системы с 20 тыс. заболевших в день до 32 тыс., которых сейчас система может выдержать, - это возможность отодвинуть этот период", - сказал министр.

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Немчинов отметил, что дата была выбрана на основе аналитических прогнозов.

"8-е число выбиралось с учетом тех прогнозов, которые давались аналитиками секретариата СНБО, а также Минздрава, которые прогнозировали тот или иной показатель до момента наступления пика. В данном случае предварительное предложение было сразу после Нового года, посчитали эффект карантина выходного дня, посмотрели, на каком плато мы находимся по заполненности коек, и предложили дату 8-е число", - сказал Немчинов.

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Тавкже министр объяснил, почему во время локдауна будет работать транспорт, в частности, воздушный.

"Мы хорошо помним весеннюю остановку экономики, и больше всего нареканий как раз было по поводу того, что люди, которые поддерживали экономику, а также медработники, работники органов госвласти, правоохранители не имели возможности добраться до своей работы. Кроме того, нужно понимать, что когда мы входили в эпидемию в марте, мы до конца не понимали, с чем столкнулись. Сейчас, если говорить об авиаперевозках, они безопасны, в самолетах все в масках, это не маршрутка, там строго соблюдается социальная дистанция", - сказал Немчинов.

Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" экс-депутат Верховной Рады Борислав Береза заявил, что решение Кабмина о введении в Украине жесткого локдауна с 8 января является запоздалым.