Путин не остановится – Бутусов жестко высказался о Донбассе
Журналист напомнил, что украинские военные гибнут, несмотря на "перемирие"
Верховная Рада должна разработать и принять план по противодействию российской агрессии и урегулированию ситуации на Донбассе. Пока нет никаких предпосылок для того, чтобы президент России Владимир Путин прекратил войну.
Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" известный журналист Юрий Бутусов, комментируя годовщину переговоров лидеров "нормандской четверки" в Париже.
"Идет война, это никакое не перемирие. Перемирие - это когда никто не погибает, когда от агрессора погибают наши военнослужащие – это война. Нужно определиться с терминами. Не может быть отдельного успеха президента, может быть победа народа Украины и тех политиков, которые взяли на себя ответственность за защиту страны. Первое, что сейчас нужно, это не говорить о том, какой план должен быть в Париже, нам нужен план, национальный консенсус, доверие внутри страны", - отметил журналист.
Читайте также: Кравчук назвал условие для прямых переговоров Украины с ОРДЛО
Популярное видео
По его словам, "должен быть план, который должен быть рассмотрен в Верховной Раде по предложениям фракций, который хотя бы на уровне Рады получит поддержку".
"Пока гибнут люди и продолжаются слова – мы не можем показать нации, куда идет страна. Прошел год, а еще через год будет намного более острые оценки, подрыв ситуации изнутри. Никаких предпосылок, что Путин прекратил войну, нет. Он будет продолжать это делать", - заявил Бутусов.
Читайте также: Такого не позволял себе никто - Гордон рассказал, как обругал Путина на всю Россию
Ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук рассказал в эфире телеканала "Украина 24", как себя ведет Россия на переговорах по Донбассу.