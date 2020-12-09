23:15, Вчера

Путин не остановится – Бутусов жестко высказался о Донбассе Журналист напомнил, что украинские военные гибнут, несмотря на "перемирие"

Верховная Рада должна разработать и принять план по противодействию российской агрессии и урегулированию ситуации на Донбассе. Пока нет никаких предпосылок для того, чтобы президент России Владимир Путин прекратил войну.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" известный журналист Юрий Бутусов, комментируя годовщину переговоров лидеров "нормандской четверки" в Париже.

"Идет война, это никакое не перемирие. Перемирие - это когда никто не погибает, когда от агрессора погибают наши военнослужащие – это война. Нужно определиться с терминами. Не может быть отдельного успеха президента, может быть победа народа Украины и тех политиков, которые взяли на себя ответственность за защиту страны. Первое, что сейчас нужно, это не говорить о том, какой план должен быть в Париже, нам нужен план, национальный консенсус, доверие внутри страны", - отметил журналист.

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По его словам, "должен быть план, который должен быть рассмотрен в Верховной Раде по предложениям фракций, который хотя бы на уровне Рады получит поддержку".

"Пока гибнут люди и продолжаются слова – мы не можем показать нации, куда идет страна. Прошел год, а еще через год будет намного более острые оценки, подрыв ситуации изнутри. Никаких предпосылок, что Путин прекратил войну, нет. Он будет продолжать это делать", - заявил Бутусов.

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Ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук рассказал в эфире телеканала "Украина 24", как себя ведет Россия на переговорах по Донбассу.