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Бутусова позвали работать в Минобороны: журналист ответил чиновникам Ситуация критическая, если журналистов зовут на руководящие должности в Минобороны, отметил Бутусов

Известный журналист Юрий Бутусов в эфире телеканала "Украина 24" сообщил, что пока не дождался от Министерства обороны конкретных предложений относительно своего трудоустройства в ведомстве.

"Министерство обороны на своей странице написало, что ждет, когда я к ним приеду, но не определило время, не определило, к кому именно, в какой кабинет я должен явиться. Достаточно странное предложение. Я думаю, любой может открыть страницу Минобороны. Я впервые вижу, что, предлагая работу, тебе не говорят, на какую должность, не говорят, куда приходить, с кем общаться, и сообщение не подписано кстати никем", - возмутился журналист.

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По словам Бутусова, с ним ведет переписку "какое-то абстрактное Министерство обороны".

"Я прочитал это приглашение, где не определено, на какую должность и к кому идти, и сделал вывод, что министр отсутствует и не подписывает. Кто-то публикует объявление на странице и, возможно, надо туда идти и наводить порядок. Идет война, ситуация критическая, если журналистов призывают срочно занять руководящие должности", - подчеркнул он.

Напомним, Министерство обороны предложило журналисту Юрию Бутусову "занять одну из министерских позиций в сферах, на которых фокусируется его профессиональная внимание".

Журналист заявил, что предложение связано с его публикациями о проблемах в сфере национальной безопасности. Бутусов сказал, что согласен. Он призвал срочно рассмотреть в Верховной Раде его программу действий, а также заслушать министра обороны Андрея Тарана и дать публичную оценку его работе.