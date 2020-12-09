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Как будут работать церкви во время локдауна: в ПЦУ дали объяснение ПЦУ призвала верующих быть ответственными, но "не допустить ковидофобии"

Православная церковь Украины ожидает, что во время локдауна в Украине карантинные ограничения для храмов будут не такими строгими, как для других учреждений.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" представитель пресс-службы ПЦУ, протодиакон Михаил Омелян, комментируя решение Кабмина об усилении карантина с 8 по 24 января.

Он отметил, что Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций уже обсуждал эту проблему при введении карантина выходного дня.

"Было предложено правительству, чтобы карантин выходного дня имел отличительные ограничения для церквей. Например, если это большой храм, чтобы была возможность посещать верующим с соблюдением дистанции 1,5 метра, а также ношением масок и использованием антисептиков. Об этом просили правительство, и, как вы видели, в карантин выходного дня церковь была открыта", - отметил Омелян.

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Представитель ПЦУ выразил надежду, что во время локдауна церкви также будут открыты.

"Нужно понять, что церковь имеет общественно важную роль. Церковь собирает помощь для бедных, для людей, которые имеют особые потребности. Особенно в зимний период, когда холодно, таких людей очень много. Поэтому закрывать церкви не нужно. Считаю, что это неуместно", - отметил протодиакон.

Омелян объяснил, как могут совершаться богослужения во время жесткого карантина:

"Например, Михайловский кафедральный златоверхий собор вмещает большое количество верующих. Это сотни верующих даже с соблюдением дистанции 1,5 метра. Но у нас предусмотрена трансляция онлайн, мы ее в течение всего карантина ведем - на странице Facebook нашего предстоятеля митрополита Епифания, на Facebook Православной церкви Украины. Многочисленное количество верующих присоединяется онлайн к богослужениям, молятся у себя дома... У нас территория Михайловского достаточно большая, может вместить большое количество верующих, возможно даже поочередно заходить на богослужение".

Протодиакон добавил, что ПЦУ в это время "призывает быть ответственными, не допустить ковидофобии, страха от пандемии, чтобы он не перерос в панику".

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Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина 9 декабря сообщил, что усиленный карантин будет введен с 8 по 24 января 2021 года.

Врач-иммунолог Федор Лапий заявил в эфире телеканала "Украина 24", что локдаун необходимо было вводить еще несколько недель назад вместо карантина выходного дня.