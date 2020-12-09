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Снег выпадет – синоптик назвала точную дату и место В результате напора тепла и холода продолжается ветреная погода, заявила Голеня

Ведущий синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня в эфире телеканала «Украина 24» рассказала о погоде в Украине на ближайшую неделю.

«В ближайшие дни холодная погода сохранится благодаря восточному антициклону. Но в ближайшие дни, особенно завтра, теплый влажный воздух с Балкан и Черного моря будет пытаться проникнуть на территорию Украины. Поэтому завтра на правобережной Украине мы ожидаем осадки в виде снега, мокрого снега и даже с переходом в дождь. Может возникать гололед, и на дорогах гололедица. Также в результате напора тепла и холода продолжается ветреная погода. Поэтому завтра в большинстве областей порывы будут достигать 15-20 м/с», – заявила метеоролог.

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Однако, по ее словам, после похолодания будет потепление.

«С 11-12 декабря потеплеет, морозы отступят, температурный фон будет колебаться около 0 градусов. То есть от -3 до +3 градусов на Юге и на Закарпатье. Будет и до +7, и до +12 градусов. То есть тепло вернется медленно на территорию Украины, по крайней мере до 15-16 декабря. Далее опять же могут продолжаться колебания температуры», - отметила Голеня.

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Ранее глава Укргидрометцентра Николай Кульбида сообщил, что 2020 год войдет в пятерку самых теплых годов в Украине.