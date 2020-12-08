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Елки выходят в продажу: эксперт рассказал, хватит ли на всех новогодних деревьев Глава лесхоза рассказал, падает ли спрос на живые новогодние елки и сосны

Новогодние елки в Украине начнут официально продавать уже с 10 декабря, цена будет в среднем составлять 75 гривен. Лесники уже завершают последние приготовления к началу продаж. Начальник отдела лесхоза на Волыни Борис Бабеляс рассказал в эфире канала "Украина 24" о том, отказываются ли украинцы от живых деревьев.

"Я не делал бы такого вывода, что много людей отказывается от натуральной елки и отдает предпочтение искусственное. Это дело вкуса каждого, потому что человек, который помнит запах хвойного дерева с самого детства, когда родители ставили живую елку, этого никогда не забудет, и променять на искусственную елку очень тяжело. Более молодые люди могут отдавать предпочтение искусственным. Но я считаю, нет ничего лучше живого дерева, которое было специально выращено к новогодним праздникам", — сказал он.

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Эксперт рассказал, хватит ли елок из его лесничества всем желающим.

"Мы каждый год, чтобы обеспечить потребности населения, досаживаем порядка 40-45 га плантаций новогодних елок и сосен. На сегодня мы готовы реализовать около 140 тысяч. А тех, которые подрастают, есть около 980 тысяч. Спрос постоянно обновляется. есть также большой выбор хвойных композиций — деревья в ведрах, контейнерах, которые после праздника можно высадить в землю. Минимальный возраст новогоднего дерева около метра — от 5 до 8 лет", — сказал он.

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