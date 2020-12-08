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В Украине нарушителям ПДД готовят неприятный сюрприз: эксперт раскрыла детали Ремнем безопасности пользуется только четверть украинских водителей

В Украине распространенной причиной смерти и травмирования в ДТП остается непристегнутый ремень безопасности. У полиции есть планы по видеофиксации этого распространенного нарушения.

Об этом рассказала в эфире телеканала "Украина 24" председатель общественной организации Traffic Challenge Ольга Дробышева, комментируя статистику, согласно которой ремнем безопасности пользуется только 25% украинских водителей.

"Это фактор риска. Это причина гибели и сильного травмирования людей в авариях. Проблема комплексная. У нас есть определенная культура и культурная среда, в которой растут сейчас наши дети... Я абсолютно уверена, что на данном этапе мы только красивыми просьбами этого не добьемся. Очень нужен контроль, чтобы сформировать культуру. Когда мы ее сформируем, то люди, которые рождаются и подрастают в новых культурных рамках, будут иначе к этому относиться. На данный момент действительно нужен контроль", - отметила Дробышева.

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В то же время эксперт добавила, что в этом вопросе есть определенная доля оптимизма:

"Есть планы у полиции по видеофиксации, увеличивать количество камер на следующие два года. Камеры, которые сейчас ставят, фиксируют только скоростные нарушения, но они будут фиксировать также нарушения пристегивания ремнем безопасности. Просто сейчас готовится определенная инфраструктура и нужно уже сейчас быть к ней подготовленным, чтобы потом люди не говорили - "мы не знали, почему нас штрафуют".

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25 ноября вступили в силу изменения в Правила дорожного движения, в соответствии с которыми, в частности, пассажиры такси обязаны пристегиваться ремнями безопасности как на переднем, так и на заднем сиденьях.

Советник министра внутренних дел Михаил Апостол в эфире канала "Украина 24" призвал повысить штрафы за непристегнутый ремень.