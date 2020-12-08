17:06, Сегодня

Климат меняется - синоптик рассказал об аномальной зиме и о том, ждать ли снега В южных областях сейчас очень сложные погодные условия, заявил Билык

Синоптик Украинского гидрометцентра Владислав Билык в эфире телеканала «Украина 24» рассказал, насколько холодной будет зима и ждать ли снегопада.

«Сейчас происходит изменение климата, идет потепление. Сейчас только первая неделя зимы, и серьезного снегопада у нас нет. Но он, конечно, будет, зима только началась. Давайте надеяться на лучшее, что все-таки снег мы уже увидели, и еще его будет достаточно, чтобы снеговика слепить или в снежки поиграть, на санках покататься», - отметил синоптик.

Читайте также: Зима не каждый день: синоптик рассказал, будет ли снег на Новый год

Он подчеркнул, что нынешняя зима не должна быть столь же аномально теплой, как предыдущая.

«Как правило, самые низкие температуры наблюдаются в конце января - начале февраля. В отношении этой зимы невозможно дать точный прогноз, что именно 20 февраля 2021 года будет самая низкая температура. Могу сказать, что в южных областях сейчас очень сложные погодные условия за счет сильного ветра, на Юге и на Востоке, в ближайшие дни он будет охватывать всю территорию Украины. Юго-восточный ветер, 7-10 м/с, порывы 15-20 м/с почти по всей Украине до выходных. Надеюсь, что нынешняя зима будет другой, потому что прошлая была аномально теплой. Не думаю, что две зимы будут настолько аномальные, теплые. Наверное, все таки она будет теплой, но не такой, как прошлая», – заявил Билык.

Читайте также: Прогноз погоды: синоптик рассказала, где выпадет снег

Ранее глава Укргидрометцентра Николай Кульбида сообщил, что 2020 год войдет в пятерку самых теплых годов в Украине.