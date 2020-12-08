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Есть три сценария: эксперт рассказал, какую вакцину от COVID-19 получит Украина Глава Центра общественного здоровья Минздрава рассказал, может ли Украина сама выбрать вакцину

Украина с большой вероятностью получит наиболее подходящую для хранения у нас вакцину против коронавируса. Об этом заявил в эфире канала "Украина 24" и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин. Он ответил на вопрос, можем ли мы выбирать производителя вакцин в зависимости от температурного режима хранения.

"Государство не имеет права влиять на ту вакцину, которая будет распределена в рамках механизма COVAX. Однако страна может рейтинговать по определенным показателям ту вакцину, которую хотела бы получить. Поэтому одной из частей этого запроса также является оценка холодовой цепи, и государство указало определенные ограничения в отношении холодовой цепи, которая есть в государстве", — сказал он.

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Эксперт сообщил, что в Минздраве готовится сценарий на случай, если понадобится глубокая заморозка.

"Сейчас на уровне Министерства здравоохранения сценарии, которые разрабатываются, разрабатываются под три возможных температурных режима: -70, -20 и +2...+8. Поэтому, если будет речь идти о вакцине Pfizer (которая наиболее требовательна к хранению, нужна очень низкая температура – ред.), то у нас есть сценарий, что делать в таком случае. Кроме того, существует много вакцин, которые хранятся при +2...+8. Скорее всего, COVAX прислушается к предложениям по рейтингу таких вакцин, и мы получим более приемлемую", — сказал он.

Ранее глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны Украины Сергей Комиссаренко рассказал, какие условия необходимы для вакцинации от COVID-19 в Украине.