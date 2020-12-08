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Скандал с коронавирусными отходами разгорелся на Сумщине: названы причины Егор Фирсов рассказал, кто виноват в неправильной утилизации отходов из больниц

В одном из сел в Сумской области устроили незаконную свалку медицинских отходов, в том числе из коронавирусных больниц, из разных областей. Экс и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов рассказал в эфире канала "Украина 24", кто должен отвечать за незаконную утилизацию.

"Коронавирусная койка генерирует от 2 до 10 кг медицинских отходов в день. Существуют так называемые специальные утилизаторы, где должно быть необходимое оборудование, печи, где все это сжигается и захоранивается, и этим утилизаторам выдается специальная лицензия. Склад просто так не может принимать медицинские отходы, у него должна быть лицензия, которую выдает министерство экологии и защиты окружающей среды", — сказал он.

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Фирсов рассказал, что далеко не все утилизаторы соблюдают условия лицензии.

"Сейчас делают проверки, всего таких лицензиатов около 60. Большинство из этих лицензиатов не соответствуют условиям, всегда это была коррупционная схема, когда они брали деньги как за утилизацию, заключали контракт с медицинскими учреждениями, а на самом деле везли отходы на полигон и выбрасывали под открытым небом, или отвозили на склады, зарабатывая миллионы гривен. Максимальная, стопроцентная ответственность лежит именно на министерстве. Также есть задача правоохранительных органов, это четкое нарушение Уголовного кодекса, хранение и распространение таких материалов – это уголовная ответственность", — сказал он.

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