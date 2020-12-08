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Нужен ряд условий — эксперт о вакцинации против COVID-19 в Украине Сергей Комиссаренко рассказал, что необходимо сделать в Украине для старта вакцинации от коронавируса

Какие меры нужны для вакцинации против коронавируса в Украине, рассказал в эфире канала "Украина 24" глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны Украины, академик НАНУ Сергей Комиссаренко.

"Очень важно подготовить инфраструктуру к вакцинации. Я знаю, что в большинстве стран уже подготовили наборы, где есть шприцы, дезинфицирующие средства. Как только появится вакцина, люди уже будут готовы к правильному вакцинированию. Нужно составить перечень лиц. Например, в Британии в первую очередь вакцинируют людей, которые в домах престарелых, 80 лет, 75, 70, потом 65 лет, потом другие слои населения. Когда мы получим вакцину, нужны холодильные установки, где она будет храниться, нужен транспорт, который будет развозить, люди, которые будут проводить иммунизацию. Это очень большая логистическая работа, которая уже должна готовиться, вне зависимости от того, когда мы получим вакцину", — сказал он.

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Также эксперт рассказал, в каких условиях будут перевозиться и храниться вакцины.

"Если это Pfizer, он требует очень низкой температуры, есть специальные контейнеры для хранения, и вакцина перевозится исключительно самолетами. Moderna требует более высокой температуры, я имею в виду -20. А Sanofi Pasteur и AstraZeneca просто будут в холодильниках, +2, +4 градуса", — сказал он.

Ранее врач-инфекционист Евгений Дубровский в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, нужно ли вакцинироваться тем, кто переболел коронавирусом.