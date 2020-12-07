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Скандал на Донбассе: пьяный чиновник жестоко избил пенсионера Фигуранту скандала светит штраф или ограничение свободы на один год

Представитель уполномоченного по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский оказался в центре громкого скандала. Лисянский в городе Святогорск устроил пьяную драку в ресторане и жестоко избил пенсионера-охранника. Теперь чиновник может пойти под суд.

Как сообщает телеканал "Украина 24" в своем сюжете, в тот вечер представитель омбудсмена на Донбассе проводил в Святогорске тренинг для молодых правозащитников. Вечером все собрались в ресторане "Монарх". Из-за карантина заведение работает только до десяти вечера, о чем работники ресторана предупредили всю компанию. Большинство - ушли, остался только чиновник и его помощница. По словам официантов, за это время он успел выпить почти поллитра виски и две бутылки шампанского.

Когда после полуночи охранник предупредил, что вызовет полицию, если пара немедленно не уйдет, Лисянский обиделся. Со словами "ты мусоров собрался вызвать, ты что, мусорской" представитель омбудсмена повалил охранника заведения на пол и начал бить его ногами.

Только после криков, что едет полиция, Лисянский сбежал из ресторана. Кроме полиции, пришлось вызывать и скорую - для охранника.

"У него была разбита голова, многочисленные побои. Было подозрение на сломанное ребро. Приехала скорая, забрали его в больницу", - рассказала сотрудница ресторана Дарья Артамонова.

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"Наш сотрудник в тяжелом состоянии лежит, уже дважды вызывал скорую помощь. У него головокружение, потемнение в глазах, давление. Человеку 60 лет, он пенсионер, майор милиции", - рассказал директор ресторана Эрнест Мирзаханов.

За драку в ресторане представителю омбудсмена светит штраф или ограничение свободы сроком на один год. Славянским отделом полиции было открыто уголовное производство по части 1 статьи 125 - умышленное легкое телесное повреждение. В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства. После проверки будет предоставлена ​​уже окончательная квалификация.

В офисе омбудсмена также отреагировали на поведение подчиненного. Принято решение о проведении служебной проверки с одновременным отстранением Лисянского от должности

Отметим, что Лисянский как представитель омбудсмена помогал переселенцам решать их проблемы, в частности, с работодателями, а также занимался условиями содержания в тюрьмах, оказывал правовую помощь осужденным.