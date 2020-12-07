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"Путин играет в свою игру": экс-министр объяснил логику России на Донбассе Путину Донбасс абсолютно не нужен, считает Павел Климкин

Президент России Владимир Путин держит перемирие на Донбассе, чтобы уменьшить давление Запада на РФ, однако не оставляет надежд взять под контроль всю Украину.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По словам Климкина, все, что делает Путин на Донбассе, очень прогнозируемо.

"Почему он держит шаткое перемирие? Ему выгодно говорить - перемирие продолжается, давайте продвигаться по моей логике политических шагов. Так он будет говорить американцам и собирать другие козыри. Поэтому в ближайшее время никаких сдвигов не будет, это все имитация", - подчеркнул он.

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Как отметил экс-министр, "Путин играет в свою игру".

"Я имею в виду путинские козыри с его точки зрения. Ему важно собрать аргументы для того, чтобы выложить их в будущих торгах. В этих торгах дело будет не в отношении Донбасса. Путину Донбасс абсолютно не нужен, ему нужен или контроль над Украиной, или чтобы ее вообще не было. Там есть еще много других вопросов: стратегическая стабильность, стратегическое разоружение, безопасность в регионах, олигархи, энергоносители. Он будет пытаться подороже реализовать тему по Донбассу, но ни в коем случае не уступить, поскольку схема Путина, логика Путина остается - "мои условия на ваши деньги", - заявил Климкин.

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Ранее директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что имперские амбиции президента РФ Владимира Путина на Донбассе схлопнулись.