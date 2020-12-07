Это ошибка Венгрии — экс-премьер о громком скандале

Экс-премьер-министр Владимир Гройсман прокомментировал в эфире канала "Украина 24" видеоролик, в котором депутаты Сюртовской ОТГ на Закарпатье исполняют гимн Венгрии.

"Мы многонациональная страна, я сам неоднократно был на Закарпатье, там нет никаких разногласий между людьми, они все граждане Украины. Есть интересы Венгрии, на которых она пытается спекулировать и проводить антиукраинскую политику.

Я считаю, что это ошибка Венгрии. Но украинская дипломатия, спецслужбы, разведка должны работать 24/7, чтобы выявить все источники угроз и их ликвидировать. И пока этого не произойдет, у нас будут такие проблемы", — сказал он.