Это ошибка Венгрии — экс-премьер о громком скандале
Владимир Гройсман рассказал, кто должен отслеживать потенциальные сепаратистские угрозы
Экс-премьер-министр Владимир Гройсман прокомментировал в эфире канала "Украина 24" видеоролик, в котором депутаты Сюртовской ОТГ на Закарпатье исполняют гимн Венгрии.
"Мы многонациональная страна, я сам неоднократно был на Закарпатье, там нет никаких разногласий между людьми, они все граждане Украины. Есть интересы Венгрии, на которых она пытается спекулировать и проводить антиукраинскую политику.
Я считаю, что это ошибка Венгрии. Но украинская дипломатия, спецслужбы, разведка должны работать 24/7, чтобы выявить все источники угроз и их ликвидировать. И пока этого не произойдет, у нас будут такие проблемы", — сказал он.
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Ранее стало известно, что после инцидента с венгерским гимном в сети появилось видео, где неизвестный угрожал украинцам венгерского происхождения. Замминистра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко рассказал, что по факту угроз полиция открыла дело.