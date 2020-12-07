Это ошибка Венгрии — экс-премьер о громком скандале

Владимир Гройсман рассказал, кто должен отслеживать потенциальные сепаратистские угрозы

Это ошибка Венгрии — экс-премьер о громком скандале

Экс-премьер-министр Владимир Гройсман прокомментировал в эфире канала "Украина 24" видеоролик, в котором депутаты Сюртовской ОТГ на Закарпатье исполняют гимн Венгрии.

"Мы многонациональная страна, я сам неоднократно был на Закарпатье, там нет никаких разногласий между людьми, они все граждане Украины. Есть интересы Венгрии, на которых она пытается спекулировать и проводить антиукраинскую политику.

Я считаю, что это ошибка Венгрии. Но украинская дипломатия, спецслужбы, разведка должны работать 24/7, чтобы выявить все источники угроз и их ликвидировать. И пока этого не произойдет, у нас будут такие проблемы", — сказал он.

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Ранее стало известно, что после инцидента с венгерским гимном в сети появилось видео, где неизвестный угрожал украинцам венгерского происхождения. Замминистра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко рассказал, что по факту угроз полиция открыла дело.

Источник Украина 24 Теги Владимир Гройсман скандал Венгрия Закарпатье