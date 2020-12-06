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Работать есть над чем — эксперт рассказал, как развивать армию Украины Александр Мусиенко рассказал, в чем нуждается украинская армия

Какие направления в военном плане в Украине наиболее проблемные, рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире канала "Украина 24".

"Потребность Вооруженных сил всегда недофинансировали. Запрос очень высокий, страна в состоянии войны, постоянно закупка боеприпасов, ремонт техники, модернизация техники. Также важна социально-экономическая составляющая, нужно обеспечивать жильем, поэтому это все требует средств. Что касается направлений, они были озвучены и утверждены на СНБО, это противовоздушная оборона, это беспилотники, Военно-морские силы, развитие и кибербезопасность", — сказал он.

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По словам эксперта, по некоторым направлениям продолжаются обсуждения.

"Самое затратное – то, что касается ВМС Украины, авиации. Идет дискуссия, модернизировать ли тот парк истребителей и бомбардировщиков, в котором есть Су и МиГи, или закупать истребители в странах НАТО. Уже есть видение до 2035 года. Работать есть над чем. Что касается оружия – Украина может производить беспилотники самостоятельно", — сказал он.

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