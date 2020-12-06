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"Счастливы быть вместе": ЦУМ удивил киевлян новогодним оформлением Тема праздничного декора ЦУМа — семейные ценности и отношения

Каждый год ЦУМ дарит Киеву праздничное настроение, украшая витрины гирляндами, сундучками со сладостями, рождественскими и новогодними сюжетами. Каждый раз креативная команда тщательно работает над концепцией. Конечно, пандемия внесла свои коррективы даже в этот процесс, поэтому оформление витрин решили посвятить теме "Счастливы быть вместе".

Маркетинг-директор ЦУМа Маруся Коваль: "Семейные ценности, теплые человеческие чувства и отношения были еще тогда предложены, как одна из ведущих тенденций на 2020 год. Все совпало, так как этот год был очень сложен для нас".

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Идея концепции появилась еще в прошлом году, когда команда ЦУМа посещала выставку рождественского и новогоднего декора во Франкфурте. Пандемия еще более усилила важность отношений между людьми, считает маркетинг-директор ЦУМа.

Маруся Коваль: "В нашей команде работают три специалиста, мы сначала придумываем концепцию, а потом подключаем других специалистов. Уже летом мы с командой обсуждали тему витрин и концепцию, учитывая общую ситуацию в мире, в этом году мы бы хотели поднять дух киевлянам и гостям столицы".

Украшения для витрин заказывали во Франции, цветовую гамму брали классическую, с оттенками дерева и терракоты, она лучше всего передает атмосферу тепла и уюта.