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В Кабмине рассказали, вернется ли Украина к карантину выходного дня Олег Немчинов заявил, что карантин выходного дня достиг поставленной цели

Министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Украина не вернется к карантину выходного дня. При этом министр допустил новое ужесточение карантина, которое будет сильно отличаться от предыдущих.

На вопрос, может ли вернуться карантин выходного дня, министр ответил:

"Думаю, до конца года мы не вернемся к этому режиму. Промежуточная цель сбить эту волну, которая начала увеличиваться в октябре, была локально достигнута. Сейчас осуществляются все меры для того, чтобы в случае необходимости, если мы достигнем порога в 25 тыс. и больше заболеваний в день, перейти в январе к более жестким карантинным ограничениям, которые будут сильно отличаться как от карантина выходного дня и адаптивного карантина, так и от весеннего карантина, когда мы не понимали, с чем столкнулись".

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Немчинов уточнил, что "если специалисты в лице министра здравоохранения и главного санитарного врача будут видеть такие предложения (о введении карантина выходного дня в январе – ред.), будем их рассматривать".

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Ранее министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телеканала "Украина 24" рассказал о возможных сроках усиления карантина.