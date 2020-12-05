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В Украине продают фальшивые результаты тестов на коронавирус: названы расценки

В Украине начали продавать поддельные результаты ПЦР-тестов для выезда за границу.

Как сообщает в своем сюжете телеканал "Украина 24", тесты на коронавирус подделывают, в частности, от имени Киевского областного лабораторного центра.

Заместитель директора Киевского областного лабораторного центра Наталья Родина продемонстрировала журналистам фальшивое заключение.

"Тут ссылаются на специалиста, использована его фамилия, который у нас уже давно не работает. Использована ссылка на наш сертификат аккредитации, который у нас действительно есть, но если мы посмотрим ниже, там подделанный знак", - сообщила Родина.

Это не единственная государственная лаборатория, именем которой прикрываются мошенники. Во Львове торговали негативными результатами ПЦР-тестов, которые якобы сделали в Институте эпидемиологии и гигиены.

Директор данного института Борис Кузьминов отметил, что документ подделан небрежно.

"Написано, что он был выдан 18 октября, а это было воскресенье, мы по воскресеньям не работаем. Далее – негативный результат выделен жирным, чего мы никогда не делаем", - рассказал Кузьминов.

В Институте эпидемиологии и гигиены ПЦР-тест для вылета за границу стоит 1000 грн, а за липовый документ аферисты берут 900 грн.

Подлинность теста для вылета за границу никто не проверяет, отмечают в Госпогранслужбе, этим занимаются уже тамошние пограничники. Видят обозначение "результат негативный" - пропускают. Между тем, фальшивые тесты украинцы показывают и тогда, когда возвращаются домой.

"Они даже не знают, где проходило тестирование, каким образом его проводили", - рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

За подделку ПЦР-тестов тем, кто их изготавливал и тем, кто покупал, предусмотрен штраф до 3,5 тыс. грн, либо даже заключение до трех лет.

Ранее журналисты телеканала "Украина 24" провели расследование и выяснили, каким образом делаются поддельные приглашения на работу в Евросоюзе.