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"Вредно для здоровья": украинцам объяснили, чем опасны популярные лакомства Производители стараются экономить на компонентах кондитерских изделий

Кондитерская продукция содержит большое количество вредных для здоровья трансжиров, которые негативно влияют на печень и сердечно-сосудистую систему.

Об этом рассказала в эфире телеканала "Украина 24" руководитель отдела тестирований центра экспертиз "Тест" Нина Кильдий.

"Очень большая проблема, помимо сахара, связана с трансжирами, потому что и конфеты, и вафли, печенье, и вся кондитерская группа содержит очень много жиров. Понятно, что на сливочном масле, поскольку это очень дорогой ингредиент, производители практически не работают", - сообщила Кильдий.

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По ее словам, производители стараются использовать более дешевые жиры, и это необязательно чистое пальмовое масло

"Больше проблем дает маргарин и гидрогенизированные кулинарные, кондитерские жиры. В них за счет самой технологии производства образуется высокая концентрация трансжиров, и они опасны для здоровья, потому что влияют на сердечно-сосудистую систему, печень", - рассказала эксперт.

Кильдий отметила, что эту проблему можно решить:

"Во-первых, ввести норму по трансжирам в кондитерских изделиях, чтобы производители ее соблюдали. Во-вторых, можно использовать различные комбинации, то же пальмовое масло и жиры, полученные непрямой гидрогенизацией. Есть другая технология, жир получается чуть дороже, но решена проблема количества трансжиров. Нормы по трансжирам в кондитерской продукции у нас нет, этот показатель нормируется только в маргаринах".

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Ранее доцент кафедры ресторанной продукции Национального университета пищевых технологий Ирина Корецкая в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, из чего делают шоколадные конфеты.