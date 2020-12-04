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"Стрельба" на границе Украины и России: в Госпогранслужбе отреагировали Украинские пограничники уверяют, что никаких ЧП не фиксировали

Украинские пограничники не подтверждают информацию ФСБ РФ о якобы стрельбе на российско-украинской границе.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

"Государственная пограничная служба сразу отреагировала на сообщения, которые мы сначала увидели в СМИ со ссылкой на пограничников ФСБ РФ, о якобы происшествии, произошедшем на границе с Украиной, но на территории России... Где-то около 11:00 мы получили от россиян официальное письмо, где они говорят об этом. Они отмечали, что она могла иметь место около полуночи по московскому времени", - рассказал Демченко.

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Он заверил, что украинские пограничные наряды "не фиксировали никаких выстрелов или нестандартных ситуаций на общем участке границы, в частности выстрелы, которые могли бы звучать с территории России".

"Хотел бы отметить большой промежуток времени, когда это событие якобы произошло, как отмечает российская сторона, и когда они официально сообщили о чрезвычайной ситуации на участке границы... Вместе с тем мы немедленно отправили дополнительные силы на границу, чтобы проверить участки местности, в том числе то направление, которое отмечала российская сторона в своем письме", - сказал спикер Госпогранслужбы.

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Ранее ФСБ России сообщила, что 4 декабря трое вооруженных людей якобы пытались прорваться через границу из Украины в РФ. Сообщается, что при попытке задержания российские пограничники застрелили одного человека, а двое других скрылись.