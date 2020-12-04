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Фонд Бориса Колесникова подвел итоги всеукраинского конкурса "Авиатор 2020" Тридцать лучших конкурсантов отправятся во Францию на авиакосмический форум Ле Бурже

3 декабря Фонд Бориса Колесникова подвел итоги всеукраинского образовательного конкурса "Авиатор 2020", который уже 10 лет проводится для студентов технических и авиационных специальностей Украины. Тридцать победителей проекта награждены сертификатами на поездку на Международный авиакосмический форум Ле Бурже в Париж.

В нынешнем сезоне "Авиатора" приняли участие 8600 конкурсантов из 51 вуза. Они прошли четыре отборочных этапа: тестирование по точным наукам, проверку знаний по техническому английскому языку, решили бизнес-кейсы и презентовали собственные разработки в авиакосмической сфере перед специалистами отрасли.

Оценивали проекты и стартапы конкурсантов члены жюри: директор представительства Emirates в Украине Евгений Иванов, операционный директор Международного аэропорта "Одесса" Александр Черепанов и руководитель департамента по академическим связям "Прогресстех-Украина" Максим Гладский.

Эксперты и организаторы конкурса определили тридцатку лучших конкурсантов, которые успешно преодолели отборочные туры и блестяще справились с защитой своих проектов. По их словам, в этом году студенты подошли к финальному заданию очень профессионально и взвешенно, и определить победителей было достаточно сложно.

"Второй год подряд мы проводим финал "Авиатора" в формате "Заинтересуй инвестора". Это дает конкурсантам возможность сделать акцент на практическом аспекте стартапа, раскрыть творческий потенциал, продемонстрировать аналитическое мышление. Члены жюри остановили свой выбор на работах, которые могут иметь весомый вклад в авиационную и аэрокосмическую промышленность Украины. Желаем ребятам, которые являются молодой и интеллектуальной авиационной элитой страны, в будущем реализовать свои планы и задумки. Громко заявить о себе и своей разработке у них уже получилось!", – рассказывает София Мудрык, директор Фонда Бориса Колесникова.

"Три отборочных этапа конкурса Фонд успел провести до оглашения карантина. А вот финал уже проходил в онлайне – это и для студентов, и для членов жюри новый и полезный опыт. Я очень счастлив стать победителем "Авиатора". Очень надеюсь, что в июне 2021 года наша поездка во Францию состоится, и мы станем гостями одной из самых престижных авиационных выставок в мире. Уже не терпится познакомиться с новинками глобальной авиакосмической отрасли, а также увидеть легендарное авиашоу, которым славится Ле Бурже", – делится эмоциями Владимир Бакун, победитель "Авиатора 2020" из Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".

Поездка победителей "Авиатора 2020" в Париж состоится в июне. Украинские студенты побывают у стендов и экспонатов лидеров авиастроения, пообщаются с профессионалами, пройдут мастер-классы. Также для ребят будет организован визит в парк развлечений Диснейленд.

Напомним, Фонд Бориса Колесникова 12 лет реализует образовательные, социальные и спортивные проекты для талантливой молодежи с целью оказать ей всестороннюю поддержку, стимулировать к профессиональному росту.