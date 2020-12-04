Программа "Экономика" теперь на канале "Украина 24"
"Экономика" — это самые актуальные экономические новости, реальные цифры, профессиональные комментарии и прогнозы на будущее
С 7 декабря на канале «Украина 24» ведущие Татьяна Шевченко и Олесь Гарджук будут доступно рассказывать об актуальных экономических новостях в программе «Экономика».
«Экономика — это только, на первый взгляд, сухое понятие. На самом деле экономика — это часть нас. Это существенный сегмент нашей жизни. Мы хотим донести зрителям не только новости, а суть экономического механизма, его правила и тренды», — рассказала Татьяна Шевченко.
«Экономика» — это самые актуальные экономические новости, реальные цифры, профессиональные комментарии и прогнозы на будущее. Ведущие будут говорить о сложных темах простым языком. Татьяна и Олесь расскажут, что происходит с нашими финансами.
«Все любят деньги, всем они нужны. И мы покажем украинцам, как правильно управлять собственными финансами, чтобы перед Новым годом не приходилось менять валюту на гривны. Мы проанализируем, почему на самом деле растут цены. Программа «Экономика» обязательна к просмотру!», — поделился Олесь Гарджук.