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Миллионы гривен убытков — популярный музыкант о трудностях карантина Тарас Тополя рассказал, как на нем сказался локдаун

Карантин сильно ударил по работе и доходам артистов. О приходе ограничений в свою жизнь рассказал музыкант, лидер группы "Антитела" Тарас Тополя во время спецэфира "Культура на карантине" на канале "Украина 24".

"Я вам скажу откровенно: карантин нас застал в таком сумасшедшем цейтноте, у нас как раз был тур, это был город за городом, тысячные залы, иногда у нас было по два концерта в день. Помню, было последнее выступление в Харькове, до того, как ограничили, и когда объявили карантин, я выдохнул. Приехал домой и даже на минуту ощутил счастье. Но потом уже было не до счастья, хотя с семьей успел провести довольно много времени. Если говорить о финансах, то это миллионы гривен убытков. Но благодаря правильному финансовому менеджменту в группе мы держимся. Но по большой части это критично для украинских музыкантов, можно и не подняться", — сказал он.

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Музыкант поделился, чем он занимался во время локдауна.

"Мы очень плодотворно работали на студии во время карантина, думаю, как и большинство тех, кто остался без гастролей. Все будет, мы готовим макси-сингл, презентацию нового видеоклипа. Еще хочу добавить, что правильно говорили, что Злата Огневич рассчитывает на роялти. Мы вместе с Валерием Харчишиным занимались тем, чтобы это заработало. Если это заработает, мы сможем говорить о том, что мы получим систему, которая будет давать возможность автору, когда у него уже либо нет концертов, либо не может выступать, в пожилом возрасте, но создал какое-то творческое наследие – он может получить свои заслуженные средства", — сказал он.

Ранее главный режиссер Национальной оперы Украины Анатолий Соловьяненко рассказал, как выживал театр во время карантина.