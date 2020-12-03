Некоторые вещи непонятны — известный актер рассказал о театре на карантине

О работе театра им. Ивана Франко в Киеве рассказал актер Остап Ступка во время спецэфира "Культура на карантине" на канале "Украина 24".

"Мы работаем с октября, 15 сентября должны были открыть 101-й сезон, но у нас начались заболевания, и открытие было перенесено на 1 октября. Сейчас работаем, проводятся премьерные репетиции, премьеры будут в этом году и в следующем. Посидели на карантине с марта по июль, 1 июля возобновили работу, выпустили несколько премьер. Чем занимался на карантине? "Кина не было", как говорится, были репетиции, выпуски новых премьер", — сказал он.

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Актер рассказал, что в театре продолжают болеть сотрудники.

"Во время карантина все сидели по домам, сейчас по 14,5 тысяч инфицированных в сутки, а мы активно работаем. Некоторые вещи мне непонятны. Те 50% зрителей, которые приходят в зал, сидят в масках, мы на сцене не можем играть в масках, поэтому до сих пор продолжаются заболевания сотрудников театра.

Это не очень полноценная жизнь, не только театра, но и общества, нужно находить какие-то вещи, будут вводить локдаун, нужно останавливать распространение болезни. Я понимаю предпринимателей, но какие у них есть предложения?" — сказал он.