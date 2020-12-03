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Артисты пели в лесополосе — в Оперном театре рассказали о сложностях карантина Анатолий Соловьяненко рассказал о возобновлении работы Национальной оперы

Оперный театр в Киеве возобновляет полноценную работу. Об этом рассказал главный режиссер Национальной оперы Украины Анатолий Соловьяненко во время спецэфира "Культура на карантине" на канале "Украина 24".

"Прямо в эти минуты идет концерт Людмилы Монастырской, завтра будет "Севильский цирюльник", в эту субботу и воскресенье мы еще не будем работать, так как было мало времени для разгона после того, как Кабмин принял решение все-таки дать возможность работать по выходным. Но на следующей неделе мы будем работать полноценно, и со среды по воскресенье ждем наших поклонников в театре. Вообще, мы начали работать со средины сентября и пока что ни одно представление, концертная программа не были отменены. Хотя, конечно, посетителей намного меньше, чем в докарантинное время", — сказал он.

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Соловьяненко также рассказал, как коллектив театра переживал карантин.

"Период был сложный не столько финансово, сколько весь персонал был на простое, на 2/3 оклада, хотя за счет возможностей и предварительно заработанных денег мы пытались всем предоставить материальную помощь и поддержать коллег. Но еще тяжелее творческий перерыв, солисты выходили за город в лесополосы петь, так же как и артисты оркестра, чтобы поддержать себя в тонусе. Хуже всего было артистам балета, ни на кухне, ни в комнате невозможно делать упражнения для поддержания себя в форме. Со средины мая мы разрешили артистам балета посещать театр небольшими группами, это было большое испытание", — сказал он.

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