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"Пережить будет сложно": министр культуры вспомнил "Игру престолов" Александр Ткаченко рассказал, как власти могут помочь креативной сфере

Креативная индустрия получит шанс пережить зиму, если власти не запретят ей работать. Об этом рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко во время спецэфира "Культура на карантине" на канале "Украина 24".

"Это большой кризис и новые вызовы. К сожалению, мы можем констатировать, что сфера культуры и креативных индустрий одна из наиболее пострадавших, потому что это фактически контактный способ – посещение театров, музеев, без живого общения очень тяжело. То, что есть возможность, несмотря на проблемы, продолжить посещать театры – я считаю, что это шанс для нас пережить эту зиму. Надеюсь, как говорили в "Игре престолов", она пройдет. И после праздников, получения вакцины, мы сможем вернуться к обычной жизни", — сказал он.

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Ткаченко рассказал, как государство может помочь разным сферам бизнеса, которые пострадали из-за карантина.

"По данным налоговой, больше всего пострадали сферы гостеприимства, кинотеатры, кинопроизводство, как и в целом вся сфера креативных индустрий. И сейчас в правительстве мы сделали что могли – утвердили программу получения грантов, надеюсь, до конца года они будут выплачены. Также принято решение о 7% НДС для сферы культуры, это сниженный НДС. У нас есть увеличенный бюджет на следующий год, но главное – понять, что этот кризис будет достаточно сложно пережить, и не только нам. Важно спланировать наши дальнейшие шаги не на завтра, а на послезавтра. Нужна хотя бы среднесрочная программа инвестирования в сферу, для того, чтобы через программу большой реставрации, программу поддержки туризма, кино выйти на нормальный уровень жизни", — сказал он.

Ранее известный музыкант Тарас Тополя рассказал, сколько потеряла индустрия культуры из-за карантина.