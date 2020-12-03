"Пережить будет сложно": министр культуры вспомнил "Игру престолов"

Александр Ткаченко рассказал, как власти могут помочь креативной сфере

"Пережить будет сложно": министр культуры вспомнил "Игру престолов"

Креативная индустрия получит шанс пережить зиму, если власти не запретят ей работать. Об этом рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко во время спецэфира "Культура на карантине" на канале "Украина 24".

"Это большой кризис и новые вызовы. К сожалению, мы можем констатировать, что сфера культуры и креативных индустрий одна из наиболее пострадавших, потому что это фактически контактный способ – посещение театров, музеев, без живого общения очень тяжело. То, что есть возможность, несмотря на проблемы, продолжить посещать театры – я считаю, что это шанс для нас пережить эту зиму. Надеюсь, как говорили в "Игре престолов", она пройдет. И после праздников, получения вакцины, мы сможем вернуться к обычной жизни", — сказал он.

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Ткаченко рассказал, как государство может помочь разным сферам бизнеса, которые пострадали из-за карантина.

"По данным налоговой, больше всего пострадали сферы гостеприимства, кинотеатры, кинопроизводство, как и в целом вся сфера креативных индустрий. И сейчас в правительстве мы сделали что могли – утвердили программу получения грантов, надеюсь, до конца года они будут выплачены. Также принято решение о 7% НДС для сферы культуры, это сниженный НДС. У нас есть увеличенный бюджет на следующий год, но главное – понять, что этот кризис будет достаточно сложно пережить, и не только нам. Важно спланировать наши дальнейшие шаги не на завтра, а на послезавтра.

Нужна хотя бы среднесрочная программа инвестирования в сферу, для того, чтобы через программу большой реставрации, программу поддержки туризма, кино выйти на нормальный уровень жизни", — сказал он.

Ранее известный музыкант Тарас Тополя рассказал, сколько потеряла индустрия культуры из-за карантина.

Источник Украина 24 Теги карантин культура Александр Ткаченко