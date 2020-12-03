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Есть вопиющие проблемы — эксперт рассказал, как живется людям с инвалидностью в Украине Уполномоченный президента рассказал, как государство поддерживает людей с инвалидностью

3 декабря отмечается Международный день людей с инвалидностью. Как такие люди чувствуют себя в Украине, рассказал уполномоченный президента Украины Владимира Зеленского по правам людей с инвалидностью Валерий Сушкевич в эфире канала "Украина 24".

"Статистики до сих пор в Украине нет, и это одна из вопиющих проблем в реализации государственной политики в этой сфере. Нет статистики — нет проблемы. Это нужно решать. Но есть не только плохие вещи, о которых принято говорить в этот день", — сказал он.

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Сушкевич перечислил позитивные моменты для людей с инвалидностью в Украине.

"В Киеве 14 станций метро полностью доступны для людей с инвалидностью, и еще 13 будут в ближайшее время сделаны. У нас один из лучших по доступности и сервису аэропорт в Европе — это "Борисполь". На сегодняшний день есть определенное количество железнодорожных вагонов, доступных для людей с инвалидностью. Сегодня полмиллиарда выделяется на инклюзивное образование. Проблем намного больше, чем позитива. Но мы хоть и медленно, но все же движемся", — сказал он.

Ранее глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий рассказал, что в Украине закроют во время локдауна.