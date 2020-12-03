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Погода в Украине: в Гидрометцентре рассказали, когда ждать снега Николай Кульбида рассказал, какой будет зима в этом году

О том, какой будет погода в Украине в ближайшее время, рассказал глава Укргидрометцентра Николай Кульбида в эфире канала "Украина 24".

"В ближайшие несколько дней еще продержится такой характер погоды, как сейчас — влажность высокая, некомфортно. А с 7-9 декабря ждем небольшое снижение температуры. Ночью будет 4-9 градусов мороза, днем около ноля. Так что комфортность погоды улучшится. Начиная с 10, и где-то до 15-16 декабря вернется режим погоды, как сейчас. На более-менее интенсивные осадки в виде снега можно рассчитывать только в третьей декаде декабря", — сказал он.

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Также Кульбида ответил на вопрос, какой в целом будет зима.

"Зима, конечно, будет, но какой — это вопрос. Исходя из климатических изменений, будет нестойкий температурный режим с повышениями и снижениями, хотя в отдельные периоды похолодания могут быть довольно ощутимыми. Что касается снежности, вероятность снежной зимы с каждым годом уменьшается. Если и будут снежные периоды, они будут кратковременными", — сказал он.

Ранее Кульбида сообщил, что 2020 год войдет в пятерку самых теплых годов в Украине.