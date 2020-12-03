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Лечение коронавируса: врач рассказал о важной особенности Евгений Дубровский рассказал, чем именно коронавирус опасен для организма человека

Врачи борются не с самим коронавирусом, а его последствиями для организма человека. Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Дубровский в эфире канала "Украина 24".

"Все тяжелые случаи связаны не с самим коронавирусом напрямую. Это знает каждый практикующий врач. Это иммунный сбой идет — цитокиновый шторм, отек легкого. Коронавирус — это только пусковой механизм. Он напал на организм человека, его иммунная система неправильно его распознает, как что-то очень страшное, сходит с ума и уничтожает вместе с вирусом все на своем пути. Так что с самим коронавирусом бороться не нужно, с ним уже борется иммунная система. Нам нужно иммунную систему вернуть в нормальное русло. Вся наша терапия на это и направлена", — сказал он.

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Врач заявил, что самым действенным лекарством будет препарат, который поможет сдержать иммунный ответ на COVID-19

"И все препараты, которые нам пытаются внедрить, — возможно, они подействуют, возможно, нет, но их механизм действия точно не самый главный. Идет сильный научный поиск того, как повлиять на саму эту цепочку, где идет иммунный сбой. И это намного более перспективно и важно в контексте коронавируса. 80% перенесут без проблем, их не нужно даже трогать. А в тяжелых случаях мы боремся с неправильным ответом иммунной системы", — сказал он.

Ранее Дубровский рассказал, нужно ли вакцинироваться тем, кто переболел коронавирусом COVID-19.