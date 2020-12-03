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Зима не каждый день: синоптик рассказал, будет ли снег на Новый год С 6 декабря ожидается снижение температуры, заявил Горбань

Синоптик Леонид Горбань в эфире телеканала «Украина 24» рассказал, какой будет погода в декабре.

«Все эти изменения температурные – это в основном влияние планет солнечной системы, мы по элипсоиде вступаем в такой период… Деятельность человека – это очень маленький процент влияния по сравнению с влиянием космоса. Если бы еще не вмешивались климатические войны...» – заявил синоптик.

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Он также рассказал о температуре в декабре, в частности, в новогоднюю ночь.

«Что касается декабря, у нас с 6 декабря понижение температуры - с 6 по 13 декабря морозы будут достигать -9…-11 градусов. С 15 по 17 декабря будет оттепель. Затем с 18 по 28 декабря – это сплошные морозы -10…-14 градусов. И перед Новым годом вновь оттепель. Так что 31 декабря будем встречать с оттепелью», – отметил Горбань.

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Ранее врач-иммунолог Борис Донской в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, когда коронавирус в Украине пойдет на спад.