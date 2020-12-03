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"Мы не знаем, что делать": инфекционист жестко высказался о полном локдауне Карантин выходного дня серьезно не повлияет на эпидемию, заявил врач

Врач-инфекционист Евгений Дубровский в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что карантин выходного дня практически не повлиял на эпидемию коронавируса, а полный локдаун будет свидетельствовать о том, что власти не знают, что делать.

«Это (карантин выходного дня – ред.) может как-то и повлияло, каких-то пару процентов. Но, естественно, существенно, серьезно это никак не повлияет. А то, что закрыты кафе, закрыты кинотеатры, но при этом открыты электрички, метро, маршрутка… Это разве может как-то существенно повлиять? Ну да, заболеет допустим не 1 тыс. человек, а 950 – это что-то меняет? Ничего не меняет», – заявил врач.

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По его мнению, введение локдауна означает, что остановить эпидемию не получается, поэтому прибегают к крайней мере.

«Вообще я хочу сказать, это отношение к локдауну – это крайняя мера. Например, летит самолет, и начинается проблема, пилот рулит вправо, влево. Делает запасные маневры. А когда все прыгают с парашютом из самолета – это уже крик отчаяния. Локдаун – это символ, что ничего не получается, мы не знаем, что делать, мы просто ставим стоп-кран, и есть такой миф, что что-то произойдет. А что произойдет?» ­– отметил Дубровский.

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Ранее врач-инфекционист Евгений Дубровский рассказал в эфире телеканала "Украина 24", чем опасно лечение коронавируса антибиотиками.