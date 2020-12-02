22:43, Вчера

Известный врач развеял популярный миф о симптомах коронавируса Инфекционист также объяснил, когда пациента можно считать выздоровевшим

При коронавирусе COVID-19 такой специфический симптом, как потеря обоняния, присутствует лишь у части пациентов. При этом возможность ощущать запахи иногда возвращается лишь через несколько месяцев после выздоровления.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал врач-инфекционист Евгений Дубровский.

На вопрос, правда ли, что человек болеет до тех пор, пока не ощущает запахов, Дубровский ответил:

"Абсолютно не так. Это характерный специфический симптом, который появляется не с начала заболевания, а на 5-6 день только, и у разных людей по-разному. Люди выздоравливают от коронавируса на 14 день. Кто-то может чуть дольше, но это совсем чуть-чуть. А запах может вернуться и через месяц, и через два. Есть несколько пациентов, к которым он до сих пор не вернулся, а уже прошло несколько месяцев".

Читайте также: "Вы очень удивитесь": врач назвал действенное средство от эпидемии коронавируса

На вопрос, сколько дней может держаться позитивный результат теста ПЦР, врач сообщил:

"У подавляющего большинства людей на 10-12 день подтверждение негативное. Есть пациенты, у которых месяцами позитивный ПЦР, например, ВИЧ-инфицированные. У них настолько слабая иммунная система, что коронавирус бесконтрольно размножается. Он не приносит большого вреда пациенту".

Читайте также: Австралия победила эпидемию коронавируса: врач назвал причину

Инфекционист также отметил, что на 10 день пациент с коронавирусом уже считается "условно заразным", даже если у него позитивный тест.

Ранее врач-инфекционист Евгений Дубровский рассказал в эфире телеканала "Украина 24", чем опасно лечение коронавируса антибиотиками.