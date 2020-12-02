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Австралия победила эпидемию коронавируса: врач назвал причину Евгений Дубровский сравнил ситуацию в Австралии и Украине

Врач-инфекционист Евгений Дубровский в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, за счет чего Австралия смогла победить эпидемию коронавируса COVID-19.

Комментируя статистику, согласно которой в Австралии уже 3 дня не регистрируют новых больных коронавирусом, врач отметил:

"Более чем уверен, что львиную долю сыграли климатические условия. То, что мы видели летом, когда в остальной Европе было тяжело, что в Украине ничего страшного не происходит, оптимизм светился у медиков, журналистов, потому что солнце, ультрафиолет, лучший иммунитет, мы лучше питаемся, разобщенность больше – это все играет в плюс".

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По его словам, в Украине ситуация с коронавирусом резко изменилась с переменой погоды:

"Сейчас этих факторов уже нет, поэтому все аналитики, все практикующие врачи говорили, что как только погода изменится, ситуация тоже поменяется, что и произошло. А в Австралии круглый год фактически лето".

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Ранее врач-иммунолог Борис Донской в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, когда коронавирус в Украине пойдет на спад.