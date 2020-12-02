10:59, Сегодня

Канал "Украина 24" готовит спецэфир "Культура на карантине" с Ольгой Сумской Упадок или новые возможности? Вместе с ведущей спецэфира Ольгой Сумской мы ответим на этот важный вопрос

3-го декабря в 19:00 на общенациональном канале «Украина 24» состоится спецэфир — «Культура на карантине».

«Мы пригласили Народную артистку Украины Ольгу Сумскую, чтобы поговорить об актуальной проблеме: почему государство не придает приоритетное значение развитию культуры? Пандемия негативно повлияла не только на деятельность бизнеса, но, к сожалению, и на искусство», — главный редактор «Новостной Группы Украина» Юрий Сугак.

Упадок или новые возможности? Вместе с ведущей спецэфира Ольгой Сумской мы ответим на этот важный вопрос и попробуем узнать о главных проблемах и перспективах украинской культуры.