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Гордон объяснил, кого и за что ненавидит в России По словам журналиста, государство РФ поступило с Украиной "по-скотски"

Известный журналист Дмитрий Гордон считает россиян дружественным Украине народом, но ненавидит государство РФ и его руководство.

Об этом журналист рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Я по-прежнему считаю Россию дружественной нам страной. Я прекрасно отношусь к россиянам, повторю еще раз, я обожаю великую русскую культуру и великий русский язык. И я ненавижу государство Россия и руководителей этого государства, которые по-скотски повели себя по отношению к моей родине", - заявил Гордон.

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Журналист отметил, что его "постоянно цитируют на российских каналах".

"Это здорово, потому что многие россияне, которые еще находятся во власти догм, навязываемых им российским телевидением, могут очнуться, задуматься, что не так все, как им говорят, что нагло врут геббельсовские последователи", - сказал он.

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Ранее журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, как в прямом эфире российского телевидения назвал преступником президента РФ Владимира Путина.