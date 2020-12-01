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"Это космос": ведущие канала "Украина 24" о запуске инновационной студии 360° Новая студия "Новостной Группы Украина" оборудована по последнему слову техники с учетом новейших мировых стандартов

«Новостная Группа Украина» анонсировала новую современную студию 360°. Ведущие общенационального канала «Украина 24» поделились впечатлениями и рассказали о первом эфире в инновационной студии.

«Когда впервые увидела студию, возникло ощущение, будто это космический корабль. Поскольку все выглядит масштабно, сверхсовременно и лучше, чем у конкурентов. Самое главное, что рядом команда единомышленников, с которыми не страшно покорять новые горизонты», — поделилась ведущая «Сьогодні. Ранок» Елена Чабак.

Ведущая «Сьогодні. Ввечері» Алена Цинтила подробно рассказала о создании студии:

«Наша студия — это космос. В прямом смысле. Речь идет о рациональном использовании каждого сантиметра площади: все движется, меняется. 500 часов монтировали этот космос, чтобы мы были ближе к зрителю. И использовали все технические возможности и журналистские рычаги, чтобы каждый получил максимум оперативной и полезной информации».

Напомним, новая студия «Новостной Группы Украина» оборудована по последнему слову техники с учетом новейших мировых стандартов. Современное оборудование доставляли из 10 стран, среди которых США, Япония, Китай, Германия, Польша, Италия, Испания, Корея, Чехия и Тайвань.

Екатерина Федотенко, ведущая «Сьогодні. Ввечері», когда увидела студию, была под сильным впечатлением:

«Масштабно и поразительно — это первое, что подумала, когда увидела новую студию. Я счастлива быть частью невероятной и профессиональной команды, для которой нет ничего невозможного. Построить студию за 500 часов? Без проблем. Собрать новейшую технику из разных уголков мира? Пожалуйста! Это мотивирует и вдохновляет работать еще больше».