Вакцина от коронавируса почти готова — в СНБО рассказали, когда ее получат украинцы
Сергей Комиссаренко рассказал, какая вакцина от коронавируса больше подходит Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса появится в стране в ближайшие недели. Когда вакцину может получить Украина, рассказал глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны, академик НАНУ Сергей Комиссаренко в эфире канала "Украина 24".
"До конца следующего года, я думаю, мы уже закончим вакцинацию всего населения Украины — тех, кто этого захочет. Нам нужно провести правильную агитацию за то, что вакцины являются эффективными и что они необходимы, чтобы люди оставались здоровыми. К сожалению, у нас еще есть люди, охваченные антивакцинной пропагандой, которые не хотят вакцинироваться. Нужно, чтобы максимальное количество людей вакцинировалось", — сказал он.
Читайте также: Украине выделят деньги на борьбу с СOVID-19: в СНБО рассказали, хватит ли их
Популярное видео
Комиссаренко ответил на вопрос, будет ли закупать вакцины государство или это сделают заранее частные медицинские клиники.
"Я знаю, что некоторые частные фармацевтические компании ведут переговоры, в частности, с Китаем, о закупке китайской вакцины "Синувак". Насколько она эффективна — китайцы говорят, что эффективна, но ее клинические испытания еще не завершены.
Что касается западных вакцин, мне больше всего нравится Moderna, в сравнении с другими вакцинами, к примеру, с Pfizer — они практически одинаковые, но Pfizer требуют, чтобы хранение вакцины происходило при очень низкой температуре, -80...-70 градусов. В Украине пока нет массовой инфраструктуры для поддержания такой температуры при хранении. Moderna позволяет хранение при -20 градусов, а у нас даже торговые сети имеют такие возможности", — сказал он.
Ранее министр здравоохранения Максим Степанов допустил, что когда вакцина от коронавируса COVID-19 попадет в Украину, вакцинироваться придется даже тем, кто уже переболел.