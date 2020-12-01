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Вакцина от коронавируса почти готова — в СНБО рассказали, когда ее получат украинцы Сергей Комиссаренко рассказал, какая вакцина от коронавируса больше подходит Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса появится в стране в ближайшие недели. Когда вакцину может получить Украина, рассказал глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны, академик НАНУ Сергей Комиссаренко в эфире канала "Украина 24".

"До конца следующего года, я думаю, мы уже закончим вакцинацию всего населения Украины — тех, кто этого захочет. Нам нужно провести правильную агитацию за то, что вакцины являются эффективными и что они необходимы, чтобы люди оставались здоровыми. К сожалению, у нас еще есть люди, охваченные антивакцинной пропагандой, которые не хотят вакцинироваться. Нужно, чтобы максимальное количество людей вакцинировалось", — сказал он.

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Комиссаренко ответил на вопрос, будет ли закупать вакцины государство или это сделают заранее частные медицинские клиники.

"Я знаю, что некоторые частные фармацевтические компании ведут переговоры, в частности, с Китаем, о закупке китайской вакцины "Синувак". Насколько она эффективна — китайцы говорят, что эффективна, но ее клинические испытания еще не завершены. Что касается западных вакцин, мне больше всего нравится Moderna, в сравнении с другими вакцинами, к примеру, с Pfizer — они практически одинаковые, но Pfizer требуют, чтобы хранение вакцины происходило при очень низкой температуре, -80...-70 градусов. В Украине пока нет массовой инфраструктуры для поддержания такой температуры при хранении. Moderna позволяет хранение при -20 градусов, а у нас даже торговые сети имеют такие возможности", — сказал он.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов допустил, что когда вакцина от коронавируса COVID-19 попадет в Украину, вакцинироваться придется даже тем, кто уже переболел.