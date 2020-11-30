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В Украине искусственно создана катастрофическая проблема – экс-глава СБУ о коронавирусе Игорь Смешко объяснил нехватку кислорода в больницах для пациентов с COVID-19

В Украине в условиях эпидемии коронавируса создана искусственная проблема нехватки кислорода для больниц.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко.

"Катастрофической является проблема кислорода. Проблема искусственная. Почти в семь раз цена на кислород увеличилась. Кто-то знает, что у нас в 1991 году в военной части в Белой Церкви было два мобильных завода по производству медицинского кислорода? Стратегический запас Вооруженных сил – один железнодорожный, второй автомобильный. Железнодорожный мог обеспечить полную потребность Киева и области при пандемии, мог быть переброшен по железнодорожному транспорту в любую точку страны. Я с ужасом узнал, подозревал и раньше, что его продали одной из стран по цене, заложенной Кабинетом министров, которую мы сейчас расходуем в месяц на покупку кислорода. Это сумасшедшие деньги, около 150 млн гривен", - заявил он.

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Смешко отметил, что "в каждой авиационной части есть также компрессорные станции для выработки кислорода, на каждом танкоремонтном заводе есть такие станции".

"И искусственно распространяется, что это немедицинский кислород. Это неправда, но на этом сейчас зарабатывают, из госбюджета идут средства, которые в семь раз превышают цену", - подчеркнул экс-глава СБУ.

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Напомним, в Жовкве Львовской области в реанимации местной больницы умерли два человека на искусственной вентиляции легких, когда в учреждении пропала электроэнергия. По данным полиции, в больнице было два электрических генератора на случай аварийного отключения света, но в тот день их не использовали.