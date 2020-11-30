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Карантин выходного дня закончился: у Авакова рассказали о количестве нарушителей Советник главы МВД отчитался об успехах карантина выходного дня

30 ноября истекает срок назначенного Кабмином карантина выходного дня. Советник министра внутренних дел Арсена Авакова Иван Варченко рассказал в эфире канала "Украина 24", сколько людей оштрафовали за неношение масок.

"В течение субботы и воскресенья было составлено более 1100 административных протоколов, которые касаются нарушения карантина в целом. Были начаты уголовные производства по ст. 325 Уголовного кодекса, в кафе и клубах, можно сказать, что люди стали относиться более ответственно, меньше нарушений фиксируется. Но это не означает, что их стало меньше, мы видим, что есть предприниматели, которые хотят более тщательно "замаскироваться", например, людей приглашают по личным приглашениям. Но никаких исключений ни для кого нет", — сказал он.

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По словам Варченко, за выходные набралось более 2,5 тысячи нарушителей.

"1500 рейдовых групп ежедневно выходят на работу, в течение двух дней более 2,5 тыс. человек, которые не носили маски, отказывались их носить, были оштрафованы, на них составлялись протоколы, они уплатят штрафы от 150 до 255 грн", — сказал он.

Ранее нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий рассказал, какие карантинные меры необходимо ввести для успешной борьбы с эпидемией коронавируса.