Коронавирус влияет на психику — эксперт рассказал об опасности

Пандемия коронавируса негативно влияет на психику людей — так, в Германии исследователи выяснили, что моральное состояние ухудшилось в первую очередь у тех, кто уже имел психологические проблемы. 43% жителей Германии чувствовали страх из-за распространения коронавируса, а 80% признались, что карантинные меры стали для их психики дополнительной нагрузкой.

Какие изменения наблюдаются в психике людей из-за коронавируса, рассказал в эфире канала "Украина 24" психолог Евгений Пилецкий.

"Немецкие исследователи довольно точно подметили тенденцию, это начинают отмечать и отечественные терапевты. Вчера у меня была беседа со специалистом, который рассказал, что у пациентов с коронавирусом усиливается депрессивное и тревожное состояние. Скорее всего, в этом есть и психогенная природа. Люди чувствуют неуверенность, тревожность, депрессивные эмоции. Но есть такая гипотеза, что существуют невыявленные биологические причины, которые могут повлиять на депрессию", — рассказал он.

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По словам эксперта, перенесенный коронавирус может иметь далекоидущие последствия.

"Уже есть некоторые исследования, которые говорят о том, что есть даже долгосрочные проблемы у людей, которые уже переболели коронавирусом. Дело в том, что пока непонятно почему, но у людей начали усиливаться депрессии — даже у тех, у кого не было депрессии, она может возникнуть. Это можно связать и с психологическими причинами, и сначала считалось, что будут усиливаться только тревожные состояния. Но эти расстройства также могут привести к развитию депрессии.

Поэтому на сегодняшний день специалисты по психическому здоровью отмечают, что количество обращений увеличилось, как и количество состояний, которые требуют не только психологического, а и медикаментозного вмешательства через психиатра. Скорее всего, мы еще будем наблюдать за долгосрочными последствиями", — сказал он.