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У Верховной Рады протестуют предприниматели: подробности с места событий На протесте предпринимателей против карантина выходного дня ожидается 20 тысяч человек

Возле Верховной Радой собрались предприниматели, они протестуют против карантина выходного дня. Подробности рассказал корреспондент канала "Украина 24" с места событий.

Предприниматели ведут себя спокойно. Акция не масштабная, на площади Конституции находится около 200 человек. Они установили сцену, согласовав это с правоохранителями. Масштабная акция планируется уже завтра — ожидается более 20 тысяч человек из разных городов Украины. Около 9 часов утра они начнут собираться, сегодня же проходит подготовительная акция.

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Кроме отмены карантина выходного дня, предприниматели требуют внести в повестку дня и проголосовать за законопроекты, которые предусматривают упрощение налогообложения, отчетности и учета доходов, а также отмену фискальных кассовых аппаратов. Они категорически против законопроектов, которые предусматривают отсрочку РРО на год. Предприниматели собираются проводить свой протест бессрочно.

"Нам удалось пообщаться с Гетманцевым (главой комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики — ред.), с которым мы не нашли компромисса. Он сказал, что вопрос решается в Офисе президента. Мы пытались всеми силами достучаться до президента, но Офис не прореагировал. Мы знаем, что зарегистрирован президентский законопроект (об отсрочке введения РРО на год — ред.), нам скинули текст, и он для нас неприемлем", — рассказал один из присутствующих на акции протеста.

Ранее в Верховной Раде объяснили, пойдут ли на уступки предпринимателям в вопросе кассовых аппаратов.