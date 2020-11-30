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"Новостная Группа Украина" запускает новую инновационную студию 360° Современное оборудование доставляли из 10 стран, среди которых США, Япония, Китай, Германия

С 30 ноября выпуски новостей «Сегодня» на телеканалах «Украина» и «Украина 24» выходят в эфир с новой студии. Это самая большая студия в Украине, которая первой в стране использует полномасштабную технологию 360°. Студия оборудована по последнему слову техники с учетом новейших мировых стандартов. Современное оборудование доставляли из 10 стран, среди которых США, Япония, Китай, Германия, Польша, Италия, Испания, Корея, Чехия и Тайвань. На ее сооружение понадобилось 500 часов.

«В декабре 2019-го телеканал "Украина 24" начинал вещание в небольшой студии. За год усердной работы канал продемонстрировал самые высокие темпы роста показателей среди конкурентов. Мы стремительно развиваемся, обновляем форматы, наша команда пополняется новыми специалистами. И уже в этом году, до своего первого дня рождения, переехали в просторную сверхсовременную студию, над оснащением которой работали лучшие профессионалы Украины и мира. Декоративные элементы разрабатывали ведущие европейские дизайнеры в единственном экземпляре специально по заказу "Новостной Группы Украина". Уникальностью разработки является то, что это первая в Украине студия, которая представляет собой цельную зону и полноценно работает на 360 °. Ведущие и журналисты могут проводить эфиры и делать включения с любой точки студии», – рассказал главный редактор «Новостной Группы Украина» Юрий Сугак.

Кроме того, «Сегодня» и «Украина 24» используют систему стабилизации камер Steadicam. В Украине подобную технологию «живой» камеры именно в новостях не практикует никто. До сих пор ее применяли только в кино, рекламе и на съемках концертов. Особое внимание сосредоточили и на элементах визуализации.

«Телеканал "Украина 24" первым применил 3D-графику под открытым небом во время спецэфира ко Дню Независимости и продолжает совершенствовать использование 3D-технологий. Так, в новой студии оснащена уникальная волнообразная панель с видеоэкраном, который выводит изображение нестандартной формы. Также мы единственные в стране используем не статичные, а динамические декорации», – добавил Юрий Сугак.

Всего в новой студии работает 1000 единиц техники, 200 осветительных приборов. На полу – специальное антибликовое покрытие, которое позволит избежать нежелательных бликов света, посторонних теней в кадре и подать зрителю максимально качественное и яркое изображение.

Не пропустите первые выпуски с ультрасовременной студии 360 ° уже 30 ноября. Новости становятся максимально интересными и интерактивными!