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Тут есть состав преступления – экс-генпрокурор о погибших пациентах с COVID в Жовкве Святослав Пискун прокомментировал трагедию на Львовщине

В Жовкве Львовской области двое пациентов с коронавирусом умерли из-за того, что отключили электричество и их аппараты ШВЛ не работали. Ситуацию прокомментировал экс-генпрокурор Святослав Пискун в эфире канала "Украина 24".

"Я думаю, что там комплексный состав ответственности. Надо начать с руководителя районного или заместителя областного управления чрезвычайных ситуаций, которые, я уверен, подписали акт приемки-передачи, когда эти дизель-генераторы были установлены. Они обязаны были подписать акт, что генераторы подключены и будут работать в автоматическом режиме в случае отключения электроэнергии. Это первое", — сказал он.

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Пискун считает, что кто-то должен понести ответственность за трагедию.

"Второе, обязательно должно быть уголовное преследование главврача больницы и главного инженера больницы, которые, согласно должностным инструкциям, отвечают за техническое состояние и систему лечения в данной больнице. Здесь на первый взгляд есть состав преступления, и было бы правильно, если бы применили такую меру как задержание кого-нибудь. Чтобы вся Украина узнала, чем оно закончилось", — сказал он.

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Напомним, 27 ноября в больнице в Жовкве не было электричества с 17:50 до 19:10. В это время два человека, которые были подключены к аппарату ИВЛ, умерли. Это местные жители, в возрасте 61 и 66 лет.