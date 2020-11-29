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Изменились в лучшую сторону – нардеп о новых правилах дорожного движения Муса Магомедов рассказал, как новые ПДД могут изменить ситуацию на дорогах

Вступили в силу изменения в правила дорожного движения. Их прокомментировал внефракционный нардеп Муса Магомедов в эфире канала "Украина 24".

"То, что велосипедисты признаны полноправными участниками дорожного движения, они и раньше ими были. Но теперь есть, скажем так, у них появилось больше прав, и это нужно учитывать. Есть требования и к пешеходам, что если они идут по дороге, то должны идти со светоотражающими элементами. Конечно, я далек от мысли, что прямо завтра все будут выходить на дорогу в светоотражающих жилетах, но по крайней мере детские портфели нужно выпускать с этими элементами, и наверное, это правильно", — сказал он.

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Магомедов считает, что правила изменились в лучшую сторону.

"Я помню, когда повышали штрафы за непристегнутые ремни, и сколько было по этому поводу возмущения, футболки были с нарисованными ремнями безопасности. Но на самом деле я просто считаю, что это глупо, потому что нужно пристегиваться. Это спасает жизнь в большинстве случаев ДТП. И то же самое – споры, что зимой можно ездить на летней резине. Ну да, можно, просто ДТП будет больше и погибших будет больше. Поэтому, я думаю, правила изменились в лучшую сторону, в лучшую с точки зрения безопасности участников дорожного движения", — считает нардеп.

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Согласно новым правилам, водитель и пассажиры такси, а также инструкторы по вождению должны пристегиваться во время движения. Запрещается изменять размеры, форму, обозначение, цвет и размещение номерных знаков, наносить на них дополнительные обозначения или закрывать их. Велосипедисты могут пользоваться полосой для маршрутного пассажирского транспорта.



Есть нововведения и для пешеходов: в темное время суток и в условиях недостаточной видимости они должны использовать светоотражающие элементы (ленту, наклейку, жилет и т. п.) или быть в одежде, которая имеет светоотражающие элементы.