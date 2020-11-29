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Люди, которые едят это, долго живут — эксперт указала на полезный продукт Специалист Минздрава рассказала, какие продукты регулярно должны быть в рационе

Какие продукты обязательно должны быть в рационе для здорового питания, рассказала специалист Центра общественного здоровья Минздрава Украины Наталья Усенко в эфире канала "Украина 24".

"Правильнее всего, чтобы у вас в рационе были овощи и фрукты – там содержится настоящая клетчатка, которая способствует выведению токсинов, хорошему качественному пищеварению. Если вы берете упаковку (с быстрым питанием – ред.), у вас к ней должно быть мясо, потому что мы не можем питаться только углеводами", — сказала она.

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Усенко рассказала также, чем можно заменить или дополнить мясо.

"Покупайте бобовые, это белковая продукция, это великолепный продукт. Согласно современным рекомендациям, половина белка, который вы употребляете в течение дня, в течение недели должна быть растительного происхождения – это бобовые. Люди, которые едят бобовые, долго живут", — сказала она.

Ранее Наталья Усенко прокомментировала слухи о том, что глутамат натрия крайне вреден для здоровья.