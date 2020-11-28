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Угроза для организма: в Минздраве сказали, чем опасны продукты быстрого приготовления Чем больше стадий обработки прошла еда, тем она опасней

Популярные в Украине продукты быстрого приготовления, такие как вермишель, супы и каши, содержат в себе вредные для здоровья ингредиенты.

Об этом рассказала в эфире телеканала "Украина 24" специалист Центра общественного здоровья Минздрава Украины Наталья Усенко.

"Ученые говорят, что чем большее количество процедур проведено над едой, тем хуже она для здоровья. Быстрая еда - это ультраобработанная пища. Любая ультраобработанная пища несет в себе риски для сердечно-сосудистой системы, может привести к ожирению и к диабету", - предупредила эксперт.

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Она напомнила, что "быструю" еду в большом количестве едят офисные сотрудники и студенты.

"Потому хотела бы сказать - вы можете есть эту пищу, но только в том случае, если вы свою тарелку наполните достаточным количеством овощей и других ингредиентов. Пища должна быть сбалансированной и старайтесь не злоупотреблять", - отметила Усенко.

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Кроме того, по ее словам, и каша, и суп быстрого приготовления содержат добавленный сахар и добавленную соль.

"А это отдельная угроза для вашего организма. Соль и сахар - это плохо", - сказала Усенко.

Ранее специалист ЦОЗ Минздрава Украины Наталья Усенко в эфире телеканала "Украина 24" раскрыла главный секрет правильного питания.