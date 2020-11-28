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"Тарелка здоровья": в Минздраве раскрыли секрет правильного питания Эксперт объяснила, какие продукты должны входить в дневной рацион

Главное условие здорового питания – не менее половины суточного рациона продуктов должны составлять овощи и фрукты.

Об этом рассказала в эфире телеканала "Украина 24" специалист Центра общественного здоровья Минздрава Украины Наталья Усенко.

"Есть такой принцип - тарелка здорового питания. Это количество еды, которое вы потребляете в течение дня. Половину этой еды должны составлять овощи и фрукты. Это могут быть свежие овощи, могут быть тушеные. Овощей должно быть больше, фруктов чуть меньше", - рассказала Усенко.

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Эксперт также сказала, какие компоненты входят в оставшуюся половину тарелки:

"Четверть тарелки – это белки, мясо, бобовые, грибы; четверть тарелки – углеводы. Углеводы должны состоять из цельнозерновых. Это должны быть каши, цельнозерновой хлеб".

Специалист Минздрава добавила, что популярной в Украине еды быстрого приготовления в рационе должна быть "только маленькая доля".

"В таком случае вы будете абсолютно здоровы", - заявила она.

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Ранее врач-диетолог Ольга Безуглая рассказала в эфире телеканала "Украина 24", как укрепить свой иммунитет с помощью правильной диеты.