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Компенсации лечения от коронавируса нет: эксперты назвали причины Эксперты рассказали, как регулируется лечение от коронавируса в украинском протоколе

Утвержденного механизма компенсации лечения от коронавируса в амбулаторных условиях нет, есть только протокол. Об этом рассказала и. о. генерального директора директората медицинского обеспечения Минздрава Евгения Идоятова в эфире канала "Украина 24".

"Насколько мне известно, на сегодня нет утвержденного механизма именно компенсации лечения в амбулаторных условиях. Есть протокол лечения, который содержит определенные требования, какие конкретно лекарственные средства должны использоваться при том или ином течении заболевания. В частности, амбулаторное лечение содержит предложения по симптоматическому лечению — это жаропонижающие средства, которые не очень дорогие, и симптоматическое лечение — антибиотики вообще не показано применять, кроме случаев, если есть подтверждение... Не должны врачи "на всякий случай" применять антибиотики", — сказала она.

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В свою очередь, инфекционист Евгения Менжулина рассказала, почему существуют проблемы с компенсациями. По ее словам, до 90% препаратов не входят в национальный перечень лекарств.

"Все очень просто. Есть национальный и не национальный перечни лекарственных средств. И любой механизм, который будет в дальнейшем прописан на государственном уровне, все равно будет отталкиваться от национального и не национального перечня. Так вот в лечении коронавирусной инфекции препараты, которые входят в нацперечень, составляют почти 10%, и это препараты, которые имеют очень низкую стоимость. У нас есть новый протокол лечения от 20 ноября, где прописано все. Но все-таки эти препараты, входящие в протокол, не входят в нацперечень, поэтому люди будут оббивать пороги, регистрироваться на eHealth — но ответ будет один: эта таблетка не вошла в нацперечень, до свидания ", - сказала она.

Напомним, ранее экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в эфире телеканала "Украина 24" объяснила, почему в Украине постоянно пересматривают условия для ужесточения карантина и введения полного локдауна из-за коронавируса.