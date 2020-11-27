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Ситуация напряженная: Степанов рассказал об обеспеченности больниц кислородом Глава Минздрава рассказал, сколько коек занято в больницах пациентами с коронавирусом

Об уровне заболеваемости коронавирусом в Украине рассказал глава Минздрава Максим Степанов в эфире канала "Украина 24".

"В начале недели у нас было около 27 тысяч. Сейчас у нас 28 033 койки с кислородом. Мы постоянно увеличиваем. Еще одна цифра, из 55 866 у нас занято 27 887, это 49,9% занятых коек. Цифры говорят о себе", — сказал он.

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Степанов отметил, что в разных регионах разная ситуация, но в Минздраве стараются максимально укрепить слабые места.

"Понятно, что это цифры в целом по стране. Ситуация отличается от региона к региону. Напряженная ситуация в Киеве, мы усиливаем максимально, в Черкасской, Полтавской областях, но ситуация абсолютно контролируемая. Врачи и дальше спасают людей", — сказал он.

Ранее Степанов назвал единственное условие введения жесткого карантина в Украине.